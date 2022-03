Turismo: vescovi Sardegna, domani convegno regionale su “identità e cultura religiosa”

Un convegno regionale in Sardegna su “Identità, cultura religiosa e turismo. Condivisione e prospettive di sviluppo”. Si svolgerà a Cagliari, domani, sabato 26 marzo, alle 9.30, nell’Aula Magna della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna. L’evento sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube della facoltà.

Degli orientamenti e delle prospettive sul turismo culturale-religioso parlerà mons. Antonello Mura, presidente della Conferenza episcopale sarda. Alcuni dei presuli svilupperanno “il ruolo delle diocesi sulla valorizzazione e fruibilità dell’offerta del turismo culturale-religioso”. In particolare, alla domanda “Turismo e fede in Sardegna: quale pastorale?” risponderà mons. Ignazio Sanna, vescovo emerito di Oristano e delegato per la pastorale del turismo. L’interrogativo “Quale evangelizzazione attraverso i Cammini?” sarà affrontato da mons. Corrado Melis, vescovo di Ozieri. Della “titolarità dei luoghi ed esigenze di culto” parlerà mons. Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari. “La Sardegna e i beni culturali delle diocesi” sarà il tema affrontato da mons. Sebastiano Sanguinetti, vescovo di Tempio-Ampurias. Quindi, mons. Gian Franco Saba, arcivescovo di Sassari, parlerà dell’”importanza della formazione degli operatori”.

Tra gli altri temi proposti, quello dei “cammini, luoghi e itinerari di pellegrinaggio e spirituali” con le comunicazioni dei referenti territoriali. In particolare da quello minerario di Santa Barbara, San Giorgio Vescovo, Santu Jacu, San Efisio, 100 Torri, via dei Santuari. Tra le nuove proposte: il cammino dei martiri e di San Saturnino.