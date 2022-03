Diocesi: Udine, questa sera Via Crucis animata dai giovani tra i viali dell’ospedale

Si svolgerà nella serata di oggi, venerdì 25 marzo, la tradizionale Via Crucis tra i viali dell’ospedale di Udine. Ad animare la preghiera e la riflessione saranno i giovani delle parrocchie del Vicariato urbano di Udine. Il rito, spiegano dalla diocesi, avrà inizio alle 20.30 dal padiglione n° 8 (ingresso da via Colugna) e culminerà nella chiesa dell’ospedale. Le meditazioni ruoteranno attorno al tema della conversione, lo stesso argomento che l’arcivescovo Andrea Bruno Mazzocato ha posto al centro del suo Messaggio di Quaresima e che di domenica in domenica scandisce le catechesi proposte dallo stesso presule in cattedrale nella celebrazione dei Vespri.

Dietro la croce, portata dai giovani e accompagnata da mons. Mazzocato, i fedeli che con le candele in mano ripercorreranno lungo i viali dell’ospedale di Udine le tappe del calvario di Gesù, alternando preghiere e canti, in comunione con le persone ricoverate nel nosocomio.