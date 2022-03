Coronavirus Covid-19: Iss-min. Salute, prosegue aumento incidenza settimanale. Rt sale a 1,12

Nel periodo 14-20 marzo aumenta l’incidenza settimanale a livello nazionale. Lo rileva il Report dell’Istituto superiore di sanità-ministero della Salute, contenente i dati principali del monitoraggio della Cabina di regia, relativi al suddetto periodo, aggiornati al 23 marzo. L’incidenza dunque sale a 784 per 100mila abitanti, rispetto alla settimana precedente (7-13 marzo) quando tale valore era pari a 576 per 100mila abitanti. Questa tendenza di aumento trova conferma nel periodo più recente sulla base dei dati aggregati raccolti dal ministero della Salute (848 per 100mila abitanti nel periodo 18-24 marzo contro 725 per 100mila abitanti nel periodo 11-17 marzo.

La fascia di età che registra il più alto tasso di incidenza settimanale per 100mila abitanti è la fascia 10-19 anni con un’incidenza pari a 1.178 per 100mila abitanti, in aumento rispetto alla settimana precedente. Al momento, l’incidenza più bassa, ma sempre molto elevata ed in aumento rispetto alla settimana precedente, si rileva ancora nelle fasce di età 70-79 e 80-89 con un’incidenza di 486 e di 458 casi per 100mila abitanti.

Nel periodo 2-15 marzo 2022, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,12 (range 0,87-1,44), in aumento rispetto alla settimana precedente e con un range che supera la soglia epidemica. Lo stesso andamento si registra per l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero: Rt=1,08 (1,05-1,11) al 15 marzo vs Rt=0,90 (0,88-0,93) all’8 marzo.