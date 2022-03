Movimenti: RnS, a Lucca il primo incontro di “Cultura della Pentecoste” con mons. Gulietti, Karram (focolari), mons. Camisasca e Mirabelli

Si svolgeranno a Lucca, Palermo e Milano, i tre incontri di “Cultura della Pentecoste”, promossi dal Rinnovamento nello Spirito Santo, in occasione del Giubileo d’Oro del Rinnovamento in Italia: primo appuntamento a Lucca, domenica 27 marzo, tema della giornata “Carismi: segni dei tempi, per il nostro tempo”. Lucca, in onore della Beata Elena Guerra, antesignana del risveglio spirituale del Novecento, proclamata da San Giovanni XXIII, nel 1959, “apostola dello Spirito Santo”. Il tema è ispirato dalle parole di Papa Francesco: “Ogni carisma ricevuto si attua pienamente quando viene condiviso con i fratelli, per il bene di tutti. Questa è la Chiesa!”. Interverranno mons. Paolo Giulietti, Arcivescovo di Lucca e Presidente della Commissione Episcopale della Cei per la Famiglia, i Giovani e la Vita, e suor Maria Laura Quattrini, Madre Generale delle Suore Oblate dello Spirito Santo, Congregazione fondata dalla religiosa lucchese Elena Guerra. Le relazioni saranno di Salvatore Martinez, Presidente nazionale del Rinnovamento nello Spirito Santo, su: “Riceverete la forza dallo Spirito Santo e di me sarete testimoni (At 1, 8). La ‘laicità carismatica’: risposta di fede alle crisi del secolo”, di Margaret Karram, Presidente del Movimento dei Focolari, su: “Avendo a cuore di conservare l’unita dello Spirito per mezzo del vincolo della pace (Ef 4, 3). La ‘spiritualità carismatica’: a servizio degli ultimi e della riconciliazione tra i popoli”, di mons. Massimo Camisasca, Vescovo emerito di Reggio Emilia-Guastalla, su: “Carismi e cultura” e di Cesare Mirabelli, Presidente emerito della Corte Costituzionale, su: “Giustizia carismatica: nel tempo dei conflitti, la dignità integrale e trascendente dell’uomo”. Modererà l’incontro Piero Damosso, Caporedattore centrale del Tg1 L’evento verrà trasmesso anche in diretta sul Sito www.rinnovamento.org e sui canali Social del RnS (pagina Facebook e YouTube)