Ucid: il Movimento giovani a Bologna per il ritiro spirituale annuale con il card. Zuppi e la visita della Faac

Si svolge domani, sabato 26 marzo, a Bologna il ritiro spirituale annuale del Movimento giovani Ucid (Unione cristiana imprenditori dirigenti), associazione che dal 1947 riunisce in Italia manager e leader dell’impresa i quali si ispirano agli insegnamenti del magistero della Chiesa in campo sociale ed economico. Il programma della giornata si articolerà in un incontro presso il Palazzo arcivescovile con il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna. Seguiranno la messa celebrata dall’animatore spirituale del Movimento, mons. Gianni Fusco, e un successivo momento di agape e di rinfresco sempre presso il Palazzo arcivescovile. Nel pomeriggio, i partecipanti si sposteranno presso gli stabilimenti della Faac, l’azienda specializzata in automazione di porte e cancelli che vede come proprio azionista proprio l’arcidiocesi, per una visita e un incontro con il presidente Andrea Moschetti. “Si tratta di un incontro che vedrà partecipi i giovani imprenditori e dirigenti cattolici appartenenti alle diverse sezioni territoriali italiane dell’Ucid, nell’ottica del cammino di crescita umana, professionale e spirituale che abbiamo intrapreso grazie all’associazione”, sottolinea Benedetto Delle Site, presidente nazionale del Movimento giovani Ucid.

“Abbiamo chiesto al cardinal Zuppi – sottolinea Delle Site – di accompagnarci in una giornata di riflessione, di preghiera ma anche di confronto e di discussione: la scelta di visitare nel pomeriggio la Faac e di incontrarne il presidente non è casuale, proprio questa azienda è nota ormai in tutto il mondo per essere un laboratorio di capitalismo sociale”.