Papa Francesco: “il perdono è un diritto umano, abbiamo tutti il diritto di essere perdonati”

“Il perdono è un diritto umano. Noi abbiamo tutti il diritto di essere perdonati, tutti”. A ribadirlo è stato il Papa, ricevendo in udienza, in Aula Paolo VI, gli 800 partecipanti al XXXII Corso sul Foro interno promosso dalla Penitenzieria Apostolica. Il perdono, ha spiegato Francesco, “è ciò a cui più profondamente anela il cuore di ogni uomo, perché, in fondo, essere perdonati significa essere amati per quello che siamo, malgrado i nostri limiti e i nostri peccati. E il perdono è un ‘diritto’ nel senso che Dio, nel mistero pasquale di Cristo, lo ha donato in modo totale e irreversibile ad ogni uomo disponibile ad accoglierlo, con cuore umile e pentito. Dispensando generosamente il perdono di Dio, noi confessori collaboriamo alla guarigione degli uomini e del mondo; cooperiamo alla realizzazione di quell’amore e di quella pace a cui ogni cuore umano anela tanto intensamente; contribuiamo, permettetemi la parola, a una ‘ecologia’ spirituale del mondo”. “Abitate volentieri il confessionale, accogliete, ascoltate, accompagnate, sapendo che tutti, ma proprio tutti hanno bisogno del perdono, cioè di sentire di essere amati come figli da Dio Padre”, l’invito finale del Papa: “Le parole che pronunciamo: ‘Io ti assolvo dai tuoi peccati’, significano anche “tu, fratello, sorella, sei prezioso, preziosa per Dio; è un bene che tu ci sia’. E questa è una potentissima medicina per l’anima, e anche per la psiche di tutti”. Infine l’appello alla Penitenzieria per il Giubileo del 2025: “disporre, in accordo con gli altri organi interessati, quanto necessario perché sia il più fruttuoso possibile il prossimo Anno Santo. Vi incoraggio a utilizzare tutta la creatività che lo Spirito suggerisce, perché la misericordia di Dio possa giungere ovunque e a tutti: perdono e indulgenza!”.