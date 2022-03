Ucraina: arcivescovo maggiore Shevchuk in collegamento da Kiev martedì 29 marzo su “ruolo della chiesa greco-cattolica nel contesto della guerra”

Il prossimo martedì 29 marzo Sua Beatitudine Sviatoslav Shevchuk sarà in collegamento da Kyiv con il Pontificio Istituto Orientale per parlare de “Il ruolo della Chiesa Greco-Cattolica Ucraina nel contesto della guerra” (dalle 16 alle 17.30). All’arcivescovo maggiore di Kiev è stato chiesto di dare una “visione d’insieme della situazione da un punto di vista diverso, quello di una delle Chiese Orientali che soffrono”. “La Chiesa greco-cattolica Ucraina – spiega in un comunicato il Pontificio Istituto Orientale – diventa occasione di una informazione indispensabile per conoscere una verità che deve essere raccontata, testimoniata: quella della carità, del perdono, della riconciliazione spirituale offerta quotidianamente dalla vicinanza della Chiesa al suo popolo tormentato da ormai un mese dell’inizio della guerra in Ucraina”. Per questo motivo, l’incontro è aperto a tutti, “dalle comunità accademiche, alle ecclesiastiche, ai diplomatici, agli operatori dei media”. L’incontro è un’occasione per conoscere la situazione e l’opera che la Chiesa offre nella grande sfida della guerra, “per i rifugiati, per la nuova povertà generata dall’emergenza, per gli operatori di pace, per chi è partito, per chi è rimasto”. L’incontro sarà moderato dal Reverendo Padre Rettore del Pontificio Istituto Orientale David E. Nazar, SJ, con la partecipazione del card. Leonardo Sandri, Prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali e Gran Cancelliere del Pontificio Istituto Orientale, per un saluto introduttivo. L’evento può essere seguito in streaming sul canale YouTube del Pontificio Istituto Orientale: https://youtu.be/42WxwGDOXJA