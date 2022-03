Ucraina: consacrazione al Cuore Immacolato di Maria. Mons. Shevchuk, “pregate per noi, per i bambini e per chi muore in nome della libertà”

“Pregate per noi. Pregate per i bambini dell’Ucraina. Pregate per le città e i villaggi che oggi muoiono in nome della libertà facendo vedere che c’è la Verità che libera”. È quanto chiede oggi l’arcivescovo maggiore di Kiev, Sviatoslav Shevchuk, capo della Chiesa greco-cattolica ucraina, nel giorno in cui “insieme al Santo Padre, consacreremo l’Ucraina e la Russia al Cuore Immacolato di Maria”. “Questa consacrazione – dice l’arcivescovo – avrà luogo in tutto il mondo. Ogni vescovo della Chiesa universale compirà questo atto. Cosa significa questo? Significa che non si può mai cercare un accordo, cooperare con questo male che la Russia oggi emana. E quindi dobbiamo pregare per la sua conversione, per sradicare quel male”. “Dedicheremo l’Ucraina al Cuore Immacolato di Maria, perché oggi abbiamo bisogno della vittoria del bene”, dice l’arcivescovo. “È proprio Lei, che con il suo “sì” a Dio ha schiacciato il capo di questo serpente eterno, è con noi oggi. L’intercessione della Beata Vergine Maria e di tutti gli angeli luminosi, guidati dall’Arcangelo Michele, vinca in quella battaglia spirituale. E l’Ucraina, consacrata al Cuore Immacolato di Maria, sta già vincendo e resisterà in quella lotta”.