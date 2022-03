Diocesi: Caritas Savona-Noli, nelle messe di domenica raccolta fondi per il progetto “Housing First”

Durante le messe festive che verranno celebrate domenica 27 marzo in diocesi di Savona-Noli si terrà la raccolta fondi per il progetto della Caritas “Housing First”. “Si tratta – spiega una nota – di un modello d’intervento per il contrasto alla grave marginalità che si basa sull’inserimento diretto in appartamenti di persone senza dimora, con problemi di salute mentale o in situazione di disagio socio-abitativo, allo scopo di favorirne percorsi di benessere e integrazione sociale. La casa, dunque, come diritto umano e non come premio da raggiungere dopo un percorso ‘a gradini’ nei diversi livelli di accoglienza”.

La Caritas diocesana ha avviato il progetto alcuni anni fa a Savona e ad oggi coinvolge 12 persone senza dimora in 8 appartamenti condivisi, tre operatori Caritas nel ruolo di coordinamento e accompagnamento, i Servizi sociali dei Comuni di Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore, Varazze e Vado Ligure, il Servizio di salute mentale e il Servizio dipendenze. “In questi primi anni – viene evidenziato – i percorsi sono stati più intimi, in parte a causa della pandemia, ora è il momento dell’accompagnamento anche da parte della comunità attraverso un servizio nuovo e da costruire insieme, per volontari che portino nel cuore la disponibilità a ‘stare accanto’”.