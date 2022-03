Benin: Emergenza sorrisi, medici e infermieri volontari nel Paese per operare bambini nati con malformazioni del volto

Dal 27 marzo al 3 aprile 2022 i medici e infermieri volontari di Emergenza Sorrisi raggiungeranno il Benin per operare bambini nati con malformazioni del volto. Si tratta della decima missione che Emergenza Sorrisi organizza nel distretto di Cotonou presso l’ospedale Menontin, su invito del ministero della Sanità. L’equipe medica, guidata dai chirurghi plastici Mario Altacera ed Ernesto Marziano, lavorerà senza sosta per operare i 100 piccoli pazienti che sono già in lista di attesa.

Per Emergenza Sorrisi l’impegno in Benin inizia nel 2010 con la prima missione chirurgica organizzata per supportare il sistema sanitario nazionale e operare chirurgicamente bambini con problemi congeniti di malformazione del volto. In Africa nascere con una patologia simile rappresenta un vero e proprio stigma sociale. I bambini che crescono con questo problema sono considerati maledetti e spesso vengono allontanati, assieme alla loro famiglia, dalla comunità. Per questo la possibilità di sottoporsi a un intervento di chirurgia plastica ricostruttiva rappresenta per loro una vera e propria rinascita.

In 12 anni di missioni chirurgiche in Benin Emergenza Sorrisi ha operato 608 piccoli pazienti. Si tratta di bambini affetti da labio-palatoschisi, esiti di ustioni e anche tumori. Nel corso delle missioni eseguite, c’è stata un’attenta formazione del personale sanitario locale: 15 medici locali e 41 infermieri locali hanno completato con successo il percorso di training specialistico stabilito.