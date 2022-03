Cammino sinodale: Ucsi Puglia, a San Giovanni Rotondo gli operatori dell’informazione si preparano con una giornata di spiritualità

I giornalisti e gli operatori della comunicazione dell’Unione cattolica stampa italiana della Puglia si preparano a partecipare al Sinodo della Chiesa italiana, che coinvolgerà il mondo dell’informazione pugliese che vorrà mettersi in ascolto. Sabato 26 marzo, a San Giovanni Rotondo, si incontreranno per una giornata di riflessione e spiritualità. Alle 9.30, nell’aula “padre Agostino Daniele”, all’interno del complesso della chiesa di San Pio da Pietrelcina, il rettore del Santuario, fra’ Francesco Dileo, accoglierà i giornalisti. Seguirà l’incontro sulle proposte organizzative e indicative sul percorso sinodale che l’Ucsi si appresta ad intraprendere. Alle 11.30, nel santuario di Santa Maria delle Grazie, ci sarà la concelebrazione eucaristica presieduta da mons. Franco Moscone, arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, presidente di Casa Sollievo della Sofferenza e direttore generale dei Gruppi di preghiera di Padre Pio. Seguiranno la preghiera nella cripta del santuario, dinanzi all’insigne reliquia del corpo di san Pio da Pietrelcina, e la visita guidata ai luoghi in cui è vissuto Padre Pio. L’iniziativa è aperta ai giornalisti della Puglia anche non iscritti all’Ucsi.