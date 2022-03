Diocesi: Pescara-Penne, domani la riapertura del santuario diocesano di san Nunzio

“Due giorni di festa in onore di San Nunzio. Finalmente torniamo nella nostra chiesa e i pellegrini potranno trovare un ambiente più accogliente e più idoneo alla preghiera”. Così don Nicola Della Rocca, parroco di Pesconsansonesco, annuncia la riapertura del Santuario di San Nunzio Sulprizio, chiuso per lavori dall’estate del 2020. I lavori, finanziati dall’8×1000 della Cei, con il contributo di fedeli e pellegrini, hanno riguardato il rifacimento del tetto, del presbiterio, della fontana, della cappella in onore del Santo originario del posto. Anche la piazza antistante l’edificio sacro è stata totalmente messa a nuovo dal Comune di Pesco. “Sono stati due anni difficili – continua il parroco – condizionati, tra l’altro dalla pandemia, ma sono felice perché la comunità di Pesco e della diocesi di Pescara-Penne rientreranno in un santuario trasformato dalla testa ai piedi, più bello, più ospitale”. Domani (ore 17) l’urna di San Nunzio sarà traslata dalla chiesa Santa Maria Ambrosiana, che ha ospitato le celebrazioni in questo tempo, al Santuario. “Seguirà una veglia di preghiera – spiega il rettore – a ringraziamento per l’edificio rinnovato, ma anche per invocare il nostro Santo per la pace in Ucraina»”. Domenica 27 marzo, invece, Messa alle 10.30, presieduta dall’arcivescovo, mons. Tommaso Valentinetti “che consacrerà durante il rito il nuovo altare e condividerà questo momento liturgico non solo con i pescolani, ma con tutta la comunità di Pescara-Penne, essendo la chiesa, un santuario diocesano”.