Diocesi: Padova, domenica in cattedrale la Festa delle comunità con il vescovo Cipolla

Si terrà domenica alle 16, nella basilica cattedrale di Padova, la Festa delle comunità. Per l’occasione il vescovo Claudio Cipolla celebrerà la messa con la presenza delle comunità cattoliche di altra madrelingua presenti in diocesi. Concelebreranno i rispettivi sacerdoti che seguono le comunità cattoliche: cinese, africana francofona, africana anglofona, sri-lankese, filippina, indiana, polacca, romena, ispano-americana, ucraina.

La festa si colloca nella quarta domenica di Quaresima, “domenica della gioia”. “In questa domenica le comunità cattoliche che dal mondo hanno trovato casa nella diocesi di Padova, ringraziano il Signore con il vescovo Claudio e si incaricano di dare un messaggio di unità e di pace”, commenta don Gianromano Gnesotto, direttore dell’Ufficio diocesano di Pastorale dei Migranti (Migrantes), che coordina le diverse realtà. “È un momento di festa – prosegue – per dare rilievo a questa pluralità di tradizioni, riti e devozioni particolari: è la ricchezza della diversità. Il significato di questa festa è di fare di tutti i popoli un’unica grande famiglia dove nessuno è indifferente all’altro”.