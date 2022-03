Diocesi: Termoli-Larino, domenica incontro sull’eros nel libro “I quattro amori” di C.S. Lewis

La Biblioteca diocesana di Termoli-Larino “Mons. Biagio D’Agostino”, di recente inaugurata nella sua nuova sede in via Seminario a Larino, propone quattro incontri culturali attorno al libro dello scrittore britannico C.S. Lewis, “I quattro amori”. L’iniziativa si svolge nell’ambito del progetto “Teatrando, l’educazione in scena” – Avviso pubblico “Educare insieme” del Dipartimento delle Politiche per la Famiglia, e costituisce parte del Corso Base Animatori dal titolo “Coltivarsi”. Dopo i primi due incontri dedicati all’affetto e all’amicizia, domenica 27 marzo sarà la volta dell’“eros”. Ne parlerà Giovanni Salmeri dell’Università di Roma Tor Vergata.