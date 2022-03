Diocesi: Fermo, domenica mons. Pennacchio incontra volontari e operatori Caritas

“Perseverate nell’amore fraterno. Non dimenticate l’ospitalità; alcuni, praticandola, hanno accolto degli angeli senza saperlo”. Questo il tema al centro dell’incontro che l’arcivescovo di Fermo, mons. Rocco Pennacchio, avrà nel pomeriggio di domenica 27 marzo con i volontari ed gli operatori Caritas impegnati nella testimonianza della solidarietà e nell’impegno sociale.

All’appuntamento, che è in programma alle 15.30 presso Villa Nazareth, sono invitati coloro che sono impegnati nella testimonianza della Carità nelle parrocchie, gruppi ed associazioni di volontariato impegnate nel territorio della diocesi di Fermo. “L’incontro – spiega una nota della diocesi – è una importante occasione di riflessione nel percorso di Quaresima che la nostra Chiesa locale sta vivendo anche alla luce dell’esperienza legata alla pandemia e all’emergenza legata dalla guerra in Ucraina che coinvolge e ci coinvolge tutti: come credenti e come comunità cristiana”.