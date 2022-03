Diocesi: Genova, mons. Tasca in cattedrale per l’Atto di consacrazione della Russia e dell’Ucraina al Cuore Immacolato di Maria

La Diocesi di Genova si unisce oggi a Papa Francesco che compie l’atto di consacrazione della Russia e dell’Ucraina al Cuore Immacolato di Maria. Alle ore 17 mons . Marco Tasca presiede in Cattedrale la preghiera del Rosario, seguito dalla recita dell’atto di consacrazione. La Diocesi di Genova ricorda, in questa giornata, anche la proclamazione di Maria Regina di Genova. Sarà possibile seguire la celebrazione anche su Telepace 3 (canale 115), in diretta streaming su www.youtube.com/ilcittadinotv e sulla pagina Facebook de Il Cittadino (https://www.facebook.com/ilcittadino.ge) .