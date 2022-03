Diocesi: Tivoli, domani benedizione nuova cattedra episcopale e istituzione 4 accoliti

Domani pomeriggio nella Cattedrale di San Lorenzo Martire in Tivoli, mons. Mauro Parmeggiani, vescovo di Tivoli e di Palestrina, benedirà la nuova Cattedra episcopale ed istituirà quattro fedeli laici, in cammino verso il diaconato permanente, nel ministero dell’accolitato. Lo rende noto la diocesi tiburtina con un comunicato. La nuova Cattedra è opera dell’artista belga e diacono permanente della diocesi di Albì (Francia), Jacques Dieudonné che dal 27 ottobre 2020 ad oggi ha già realizzato l’altare, l’ambone, il porta-cero pasquale, la croce absidale, i candelieri, la croce astile, i seggi per sacerdoti e diaconi del Duomo di Tivoli a completamento del restauro artistico dell’interno della Cattedrale medesima. Durante la celebrazione di sabato 26 marzo il vescovo istituirà nel ministero dell’accolitato in vista del diaconato permanente anche quattro fedeli laici sposati: Fernando Giosi e Salvatore Giunta, della Diocesi di Tivoli; Maurizio Baldi ed Antonino Pantoni, della Diocesi di Palestrina. Diocesi che dal febbraio 2019 sono state unite in persona Episcopi da Papa Francesco e che “ormai camminano insieme serenamente”.