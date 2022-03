Papa Francesco: si confessa ed entra a sua volta nel confessionale per amministrare lui il sacramento della Riconciliazione

Subito dopo l’omelia, come ha fatto altre volte in analoghe liturgie penitenziali, Papa Francesco si è recato in uno dei confessionali della basilica di San Pietro per ricevere il sacramento della Penitenza, al termine del quale è entrato a sua volta nel confessionale per amministrare lui il sacramento della Riconciliazione. Termina così la prima parte del Rito per la Riconciliazione di più penitenti con la confessione e l’assoluzione individuale, che si concluderà con l’Atto di consacrazione al Cuore Immacolato di Maria della Russia e dell’Ucraina.