Ucraina: Emergency, in piazza per distribuire “stracci di pace”

Sabato 26 e domenica 27 marzo i volontari di Emergency saranno nelle piazze italiane per distribuire “stracci di pace” e dire ancora una volta che la guerra non è mai giusta, necessaria e inevitabile. L’appuntamento principale sarà sabato pomeriggio alle 16.30 in tutta Italia quando grandi teli bianchi saranno divisi in tanti piccoli pezzetti di stoffa bianchi, siglati con il logo di Emergency da distribuire ai presenti. “I cittadini del mondo sanno benissimo che la guerra è il problema, e non la soluzione, ma spesso non hanno voce. Per questo motivo vogliamo dare voce a chi non ce l’ha: con un semplice pezzo di stoffa bianca, uno ‘straccio di pace’ – dice Emergency nel suo appello –. Appeso allo zaino, al balcone, legato al guinzaglio del cane, all’antenna della macchina, al passeggino del bambino, alla cartella di scuola. Un modo semplice e immediato per esprimere il nostro ripudio della guerra, del terrorismo, della violenza”.

Questo gesto simbolico, nato nel 2001 in occasione della guerra in Afghanistan, vuole ricordare ancora una volta che non esistono guerre giuste, la guerra appare inevitabile solo a chi non ha fatto nulla per evitarla. Tra le piazze principali in cui trovare i volontari di Emergency, sabato 26 e domenica 27 marzo: a Roma in piazza della Repubblica, a Milano in piazza Gramsci e presso l’Alzaia Naviglio Grande angolo Via Corsica, a Firenze in piazzale Kennedy – angolo via Lincoln, a Genova in piazza De Ferrari (fronte palazzo Ducale), a Torino in piazza Carignano, a Bologna in piazza Re Renzo, a Napoli in piazza del Gesù.