Consacrazione Ucraina e Russia a Immacolato Cuore Maria: Bassi (Fafce), reti di famiglie pronte all’accoglienza

“Ringraziamo tutti coloro che hanno già risposto alla chiamata del Papa con la loro generosità e la loro preghiera. Oggi ci affidiamo ancora una volta al Cuore Immacolato di Maria, unendoci al solenne atto di consacrazione dell’umanità, e in particolare della Russia e dell’Ucraina, che il Santo Padre presiederà oggi”. Così ha dichiarato oggi Vincenzo Bassi, presidente della Federazione delle associazioni familiari cattoliche (Fafce, con sede a Bruxelles) che ha assicurato: “Tutte le associazioni aderenti alla Fafce sono unite in questo momento storico di preghiera”. Bassi ha riferito inoltre che le associazioni nazionali “prendono molto sul serio” l’invito alla preghiera, così come “la loro responsabilità – come famiglie e reti di famiglie – di essere le prime istituzioni di accoglienza”. La Fafce è così “unita ai nostri pastori in questo atto solenne”. Da alcune settimane ormai, Fafce ha avviato una raccolta fondi tra i propri membri a sostegno di alcuni progetti di solidarietà per aiutare “il più concretamente possibile” le famiglie ucraine nel bisogno.