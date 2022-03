Consacrazione Ucraina e Russia a Immacolato Cuore Maria: Viterbo, nel pomeriggio la preghiera di mons. Fumagalli al santuario della Madonna della Quercia

Nella solennità dell’Annunciazione del Signore, in comunione con Papa Francesco che ha chiesto di unirsi nella preghiera di consacrazione della Russia e dell’Ucraina al Cuore Immacolato di Maria, nel pomeriggio di oggi, venerdì 25 marzo, il vescovo di Viterbo, mons. Lino Fumagalli, presiederà presso la basilica santuario Santa Maria della Quercia la preghiera per implorare il dono della pace. La celebrazione, informano dalla diocesi, inizierà alle 18 con la recita del Santo Rosario davanti l’immagine della Madonna della Quercia, patrona della diocesi, e culminerà con il solenne atto di consacrazione e la celebrazione della messa.

“All’intenso momento di preghiera – conclude la nota – parteciperà la Comunità cattolica ucraina presente a Viterbo e in diocesi e la Comunità ortodossa romena”.