Agroalimentare: Coldiretti, da domani a Roma il XX Forum internazionale. Verrà presentato il rapporto “Gli Italiani e il cibo nelle crisi e oltre”

Prenderà il via domani, giovedì 24 novembre, a Villa Miani a Roma il XX Forum internazionale dell’agricoltura e dell’alimentazione, organizzato dalla Coldiretti con la collaborazione dello studio The European House – Ambrosetti. Il Forum, che si concluderà venerdì 25 novembre, è l’appuntamento annuale per l’agroalimentare che riunisce i maggiori esperti, opinionisti, ed esponenti del mondo accademico nonché rappresentanti istituzionali, responsabili delle forze sociali, economiche, finanziarie e politiche nazionali ed estere.

L’edizione di quest’anno inizierà alle 9.30 di domani con la conferenza stampa di presentazione del Rapporto Coldiretti/Censis “Gli Italiani e il cibo nelle crisi e oltre” sull’impatto dei rincari energetici sulle abitudini alimentari e con la presentazione del nuovo censimento del patrimonio enogastronomico alimentare nazionale con l’esposizione delle specialità a rischio per l’esplosione dei costi di produzione. Interverranno il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, il direttore generale del Censis, Massimiliano Valerii, e il ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida. Nell’arco della prima giornata specifiche sessioni saranno dedicate ai nuovi modelli di consumo, all’innovazione e competitività delle imprese, alla sfida energetica e alla transizione ecologica, alle politiche per l’Europa fino ai rapporti di filiera con l’impatto dell’aumento dei prezzi delle materie prime.

Tra i rappresentanti istituzionali che hanno confermato la partecipazione in presenza nella prima giornata ci sono i ministri Matteo Salvini, Adolfo Urso, Gennaro Sangiuliano, il viceministro Maurizio Leo, il vicedirettore generale della Fao, Maurizio Martina; il vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans, parteciperà in collegamento. Numerosissimi i relatori previsti.

L’appuntamento sarà trasmesso anche in diretta streaming sul sito web www.coldiretti.it.