Don Giussani: Comunione e Liberazione, oggi a Milano inaugurazione della mostra “Giussani100”

Da oggi al 27 novembre, in occasione del centenario della nascita di don Luigi Giussani (Desio, 5 ottobre 1922 – Milano, 22 febbraio 2005), sacerdote ambrosiano, educatore e fondatore di Comunione e Liberazione, sarà esposta a Milano presso la sede di Regione Lombardia la mostra “Giussani100”. L’iniziativa, promossa da Comunione e Liberazione (Cl) e da Regione Lombardia, ha lo scopo di “far conoscere la figura di don Giussani e ciò che la sua proposta di educazione alla fede cristiana ha generato in molte persone e in diversi ambiti della società. Una storia partita da Milano e dalla Lombardia e giunta fino ai 90 Paesi del mondo dove oggi è presente Cl”. La mostra è a ingresso libero e sarà visitabile dalle ore 10 alle 20 (mercoledì 23 dalle 11.30) nel foyer dell’auditorium intitolato a Giovanni Testori in Piazza Lombardia. L’inaugurazione della mostra si terrà mercoledì 23 alle ore 11.15 con la presenza del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, dell’assessore Sviluppo, Città metropolitana, Giovani e Comunicazione della Regione Stefano Bolognini e del presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione Davide Prosperi.