San Pio V: Bosco Marengo, studiosi a confronto e visite guidate al Museo vasariano di Santa Croce

In occasione del 450° anniversario della morte di Papa San Pio V (1572 – 2022), con la costituzione di un Comitato per le celebrazioni snodate su tutto l’anno 2022 con l’intento di attualizzare la figura di Antonio Michele Ghislieri unico Papa piemontese con ricadute positive sul territorio, a livello turistico e culturale, è in programma un prossimo evento di approfondimento con scienziati, studiosi, architetti e istituzioni con visite guidate lungo il nuovo Museo vasariano di Santa Croce di Bosco Marengo (Alessandria).

L’evento dedicato a Santa Croce avrà luogo venerdì 25 novembre presso Palatium Vetus di Alessandria. A partire dalle 9, e grazie a diversi ricchi interventi, aperti a tutti, si illustrerà il nuovo allestimento del museo di Santa Croce che comprende numerose collezioni di artisti del ‘500, uno su tutti del Vasari. Verrà presentato inoltre il volume di Beppe Merlano, Antonella Perin e Maria Carla Visconti, dal titolo “Da Giorgio Vasari agli epigoni ottocenteschi. Legami d’arte e d’architettura a Santa Croce di Bosco Marengo” (Sagep editore), dedicato alla chiesa boschese. Seguiranno gli interventi di Cinzia Oliva, una dei massimi esperti nel restauro di tessili antichi, impegnata nel restauro conservativo dei paramenti ecclesiastici e di Massimo Migliorini (responsabile del XR lab – Extended Reality Lab – Links Foundation, fondazione finanziata da Compagnia di San Paolo e Politecnico di Torino) per la digitalizzazione del museo e la ricostruzione del modello in “realtà immersiva” della grandiosa “macchina d’altare” di Giorgio Vasari. A seguire, grazie agli interventi di padre Costantino Gilardi e di Sara Badano, l’attenzione si concentrerà sull’archivio domenicano di Santa Croce.