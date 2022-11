Belgio: vescovi in visita ad Limina in Vaticano, con i frutti del cammino sulla sinodalità e l’accoglienza delle coppie omosessuali

Dopo i vescovi olandesi e quelli tedeschi, questa è la settimana in cui i vescovi del Belgio sono a Roma per la loro “visita ad Limina”. Come riferisce il portale cattolico Cathobel, gli incontri sono cominciati nella giornata di lunedì 21 novembre e continueranno fino al 26 novembre. Gli 11 vescovi belgi portano, come argomenti di confronto con i Dicasteri e il Papa, in particolare “i frutti del percorso nazionale sul tema della sinodalità” e il tema dell’“accoglienza e la preghiera per le coppie omosessuali”, alla luce dei passi compiuti dalle diocesi fiamminghe verso le coppie omosessuali. “La Chiesa nel nostro Paese ha cambiato volto, a volte molto velocemente, in un contesto secolarizzato. Questo pone delle vere sfide”, ha scritto ai suoi fedeli l’ausiliare di Bruxelles, mons. Jean Kockerols. “Questo incontro in Vaticano darà sicuramente vita a scambi stimolanti”.