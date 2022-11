Migrazioni: Università Bergamo, il 25 novembre un incontro di studio sui diritti umani con la partecipazione del card. Zuppi

Sarà la relazione “Liberi di partire. Liberi di restare” svolta dal card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana, il momento clou dell’incontro di studio “Dialogo sui diritti umani. La tutela della libertà individuale e il contrasto alle nuove schiavitù”, in programma il 25 novembre presso l’Università degli studi di Bergamo nell’ambito del master universitario di II livello in Diritto delle migrazioni.

Ad aprire i lavori (ore 10.45 – 13.30) il rettore Sergio Cavalieri e Corrado Del Bò, direttore del Dipartimento di giurisprudenza dell’Ateneo. A seguire, nell’ordine, la relazione del card. Zuppi. Quindi Paola Scevi, docente dell’Ateneo, parlerà de “La tratta di persone nel contesto dei conflitti armati. Strategie di contrasto”; e Luigi Cornacchia, del medesimo ateneo, affronterà il tema “Tendenze attuali alla strumentalizzazione delle vittime”. L’ultima relazione è affidata a Silvia Costa, già presidente Commissione per la cultura e l’istruzione del Parlamento europeo, e si intitola “L’Unione che protegge e l’Unione che respinge”.

Sarà possibile seguire il webinar su questo link: Microsoft Teams: https://surl.ms/11FC.