Ue: ricerca e innovazione, presentato il Sounding Board europeo per “facilitare il lavoro dei talenti insieme a imprese e accademici”

Al via il Sounding Board europeo sull’innovazione per “facilitare il lavoro dei talenti insieme a imprese e accademici di fama mondiale per affrontare le sfide sociali più urgenti”. L’iniziativa è stata presentata oggi a Monaco di Baviera da Jan Woerner, presidente dell’Accademia tedesca delle scienze e dell’ingegneria Acatech, alla presenza di Mariya Gabriel, commissaria Ue per la Ricerca e l’innovazione. Il progetto promuoverà il dialogo tra industria, ricerca e finanza per accelerare l’attuazione della nuova Agenda europea per l’innovazione. “L’industria è fondamentale per l’innovazione, la creazione di posti di lavoro e la promozione della leadership europea in settori strategici. Il Sounding Board europeo di nuova istituzione sarà un forum di discussione e condivisione di buone pratiche nel processo di attuazione dell’Agenda europea per l’innovazione. Porterà benefici innanzitutto ai cittadini europei, in particolare agli innovatori e ai giovani, offrendo opportunità per lo sviluppo delle competenze, la creazione di reti e nuovi partenariati”, ha dichiarato la commissaria Gabriel. La prima tavola rotonda di alto livello si terrà a Bruxelles nell’aprile 2023 per fare il punto sui progressi compiuti.