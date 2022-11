Vittime tratta: Bologna, a Borgo Panigale il card. Zuppi stasera guiderà momento di preghiera su luogo omicidio di Christina Ionela Tepuru

Oggi, mercoledì 23 novembre, alle ore 20.30, alla rotonda del Camionista di Borgo Panigale, in via delle Serre, a Bologna, l’arcivescovo, card. Matteo Zuppi, guiderà il momento di preghiera sul luogo dell’omicidio di Christina Ionela Tepuru e in memoria delle donne vittime di tratta e violenza. L’iniziativa è proposta da Chiesa di Bologna, Progetto “Non sei sola” de l’Albero di Cirene Odv, Comunità “Papa Giovanni XXIII”, Comunità di Sant’Egidio, Associazione Betania Bologna, Azione Cattolica,parrocchia dello Spirito Santo e di Anzola dell’Emilia, Inner Wheel Club Bologna, Casa Canos e Mondo Donna onlus.