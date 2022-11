Comunicazione: WeCa, da oggi on line il tutorial “Gli Information Disorder: disinformazione, misinformazione, malinformazione”

(Foto: WeCa)

“Gli Information Disorder: disinformazione, misinformazione, malinformazione” è il titolo del tutorial WeCa in onda da stamattina sul sito www.webcattolici.it, su YouTube e su www.facebook.com/webcattolici.

Il tutorial, introdotto dal presidente WeCa Fabio Bolzetta, condotto da Alessandra Carenzio e scritto da Rita Marchetti, è un ulteriore viaggio nel mondo delle fake news, delle mistificazioni e degli inganni cognitivi delle reti sociali, molto diversi tra loro.

“Troppo spesso – viene spiegato nel tutorial – si usa il termine fake news in modo vago e superficiale, semplificando in maniera eccessiva una questione di fondamentale importanza per la nostra vita quotidiana e il corretto funzionamento della democrazia”. Nel tutorial viene chiarita la differenza tra disinformazione, misinformazione e malinformazione, una differenza cruciale per saper riconoscere e contrastare i diversi fenomeni.

I tutorial WeCa sono una proposta dell’Associazione WebCattolici italiani (WeCa) in sinergia con l’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei e il Centro di ricerca sull’educazione ai media all’informazione e alla tecnologia (Cremit) dell’Università Cattolica di Milano. Oltre alla diffusione tramite i social network e sul sito www.weca.it, i tutorial vengono trasmessi sulle televisioni del circuito CoralloSat, sono in podcast su Spotify e possono essere ascoltati anche, attraverso comando vocale, sui dispositivi compatibili con “Amazon Alexa” grazie alla skill “WebCattolici”.

Nella quinta stagione dei Tutorial WeCa prosegue la collaborazione con il Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale, con tutorial mensili dedicati a comunicazione e tematiche sociali, economiche e ambientali.