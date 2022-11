Cristiani perseguitati: anche nei Paesi Bassi questa sera un centinaio di chiese si coloreranno di rosso

Un centinaio di chiese nei Paesi Bassi, insieme ad altre migliaia di chiese in tutto il mondo, questa sera si coloreranno di rosso per attirare l’attenzione sulla libertà religiosa e sulla persecuzione dei cristiani. Lo dice una nota pubblicata sul sito dei vescovi olandesi. Anche nei Paesi Bassi nei giorni scorsi era stato presentato “Perseguitati più che mai”, il rapporto di Aiuto alla Chiesa che soffre (Acs) sui cristiani oppressi a causa delle loro convinzioni (2020-2022). Mons. Ron van den Hout, referente dei vescovi olandesi per le questioni di missione e sviluppo, ha sottolineato: “La persecuzione dei cristiani continua a richiedere la nostra attenzione. Questo rapporto mostra quanto sia grave la situazione e permanga in vari paesi”. Secondo il Rapporto, infatti nel 75% dei 24 Paesi presi in esame i dati mostrano un aumento della repressione o della aperta persecuzione aperta. “Il segnale del #RedWednesda (il mercoledì rosso) serve più che mai”, ha dichiarato Peter Broeders, direttore di Acs nei Paesi Bassi: “dobbiamo far sentire la nostra voce per la libertà religiosa e contro la persecuzione cristiana”.