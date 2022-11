Diocesi: Casale Monferrato, venerdì sera preghiera dei giovani con il vescovo Sacchi

È in programma per la serata di venerdì 25 novembre, a Casale Monferrato, l’incontro di preghiera promosso dal Servizio diocesano per la Pastorale dei giovani. L’appuntamento, sul tema Maria si alzò e andò in fretta” (Lc 1,39) scelto da Papa Francesco per la XXXVII Giornata mondiale della gioventù 2022-2023, sarà ospitato dalle 20.45 presso la chiesa di Sant’Antonio (Casale Monferrato) “per iniziare insieme il tempo di Avvento guidati dal vescovo Gianni”. Nell’occasione mons. Sacchi conferirà il ministero del lettorato al seminarista Joseph Kpodzro.