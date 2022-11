Diocesi: Foligno, il “Progetto Cittadini del Mondo” promuove un incontro in una scuola per la Giornata degli alberi

Domani, giovedì 24 novembre a partire dalle ore 10.15, presso la scuola media Gentile Da Foligno si svolgerà un incontro promosso dal “Progetto Cittadini del Mondo” nell’ambito degli eventi che caratterizzeranno la Giornata nazionale degli alberi istituita a partire dal 2011, con la legge n. 10 del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica.

Quest’incontro, in collaborazione con i Carabinieri nucleo forestale reparto biodiversità di Assisi, vuole essere un momento formativo con le sei classi della seconda media per “forgiare” una sana coscienza ecologica nelle generazioni future che si troveranno ad affrontare problemi ed emergenze ambientali sempre nuove e su scala globale. La giornata prevede dopo il momento di formazione anche la messa a dimora nel giardino della scuola di sei piante d’ulivo.

Il “Progetto Cittadini del Mondo” favorito dalla diocesi di Foligno ha l’obiettivo di accompagnare gli studenti e le studentesse delle scuole di ogni ordine e grado ad approfondire alcuni temi di consapevolezza civica come la custodia del creato, il bene comune, la giustizia sociale, la fraternità, la pace, l’integrazione, per diventare nel futuro cittadini consapevoli e attivi.