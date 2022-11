Insegnanti cattolici: Umec-Wuct, eletto il nuovo Comitato esecutivo. Il presidente è Jan de Groof

L’Assemblea generale dell’Unione mondiale degli insegnanti cattolici, riunitasi in Roma dall’11 al 13 novembre, ha eletto il nuovo Comitato esecutivo che sarà composto, oltre che dall’assistente ecclesiastico, mons. Vincent Dollmann, arcivescovo di Cambrai, dal presidente Jan de Groof, professore all’Università di Anversa, dal segretario generale, Giuseppe Desideri, presidente nazionale dell’Aimc, e dalla tesoriera Caroline Healy dell’Università di Londra. Lo ricorda l’Umec-Wuct, in un comunicato diffuso ieri sera, nel quale riprende anche le parole del Papa durante l’udienza dello scorso 12 novembre: “La vostra Unione – ha detto in quell’occasione il Pontefice -si propone di incoraggiare e di motivare tutti questi insegnanti, perché siano pienamente consapevoli della loro importante missione di educatori e testimoni della fede, individualmente o all’interno di gruppi di colleghi. A tale scopo voi vi proponete di essere una rete di colleghi nella professione e di fratelli e sorelle nella fede che, in spirito e stile di amicizia, di accoglienza, di conoscenza reciproca e di comune crescita spirituale, si mettono al servizio di tutti gli insegnanti cattolici perché conservino la loro identità e portino avanti la loro missione”.

All’Assemblea hanno partecipato, oltre ai delegati delle varie nazioni (provenienti varie università e scuole dell’Africa, America del Nord e del Sud, Asia, Europa), l’arcivescovo di Cambrai, mons. Dollmann, e l’eparca di Oradea, mons. Virgil Bercea.

Nei giorni successivi all’Assemblea il nuovo Comitato esecutivo si è incontrato con il prefetto del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, e con il segretario del Dicastero per la cultura e l’educazione.