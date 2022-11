Infanzia: la Marina militare in supporto della campagna nazionale di solidarietà “In farmacia per bambini”

(foto Marina Militare Italiana)

Nella settimana che celebra la Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia, la Marina militare italiana si sta adoperando con un contributo fattivo alla campagna nazionale di solidarietà “In farmacia per bambini” che, dal 18 al 25 novembre sotto il titolo “One Planet, One Health” per l’edizione 2022, raccoglie nelle farmacie aderenti all’iniziativa farmaci da banco, alimenti e prodotti pediatrici acquistati dalle persone e destinati ai bambini che vivono in situazione di povertà sanitaria. Le donne e gli uomini della Marina militare hanno collaborato alla raccolta dei medicinali pediatrici e dei prodotti baby-care, distribuendo contestualmente una carta dei diritti dei bambini, assicurando la loro volontaria presenza in circa 100 farmacie dislocate sul territorio nazionale. L’iniziativa benefica, realizzata da Fondazione Francesca Rava N.P.H Italia Onlus insieme al Network Kpmg, serve per supportare circa 1 milione e 400 mila minori che in Italia si trovano a vivere in condizioni di povertà assoluta, secondo i dati Istat 2021.