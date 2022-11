Solidarietà: Operation Smile, al via la campagna natalizia per raccogliere fondi per fornire cure mediche e chirurgiche a bambini e adulti nati con malformazioni del volto

È iniziata ufficialmente la campagna della Fondazione Operation Smile Italia Ets “ChristmaSmiles” che, fino al 6 gennaio 2023, avrà l’obiettivo di raccogliere fondi per fornire cure mediche e chirurgiche a bambini e adulti nati con malformazioni del volto nei Paesi a basso e medio reddito.

Nascere con una malformazione del volto come la labiopalatoschisi, in alcuni Paesi può causare gravi problemi di salute ad un bambino, se non curato. Fino ad oggi, Operation Smile ha garantito cure gratuite e donato una nuova vita a oltre 340mila persone nel mondo, ma l’obiettivo è ampliare, a un numero sempre maggiore di persone, l’accesso ad assistenza medica e chirurgica gratuita, sicura e di qualità. Per questo, la Fondazione Operation Smile Italia Ets, in occasione delle festività natalizie, invita privati e aziende a dedicare un pensiero ai bambini nati con malformazioni del volto in attesa di cure. Un gesto semplice che però può contribuire in maniera concreta sostenere i programmi medici in Paesi come il Guatemala, il Madagascar e l’India.

L’obiettivo di Operation Smile è da sempre quello di prendersi cura dei bambini e degli adulti affetti da labiopalatoschisi nelle comunità più emarginate, per garantire loro il diritto alla salute e rendere più accessibili le cure chirurgiche. Pilastri fondamentali di Operation Smile sono il potenziamento delle infrastrutture sanitarie locali, attraverso la donazione di attrezzature medico-ospedaliere e la formazione continua di medici e operatori sanitari, affinché acquisiscano le competenze specialistiche necessarie a garantire elevati standard di cure ai membri della propria comunità.

Con la campagna ChristmaSmiles, la Fondazione Operation Smile Italia Ets offre la possibilità di donare speciali e-card natalizie: biglietti di auguri personalizzabili, in versione digitale, pronti per essere inviati.