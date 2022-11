Commissione Ue: #EUinMyRegion Media Trips, programma di studio sulle politiche di coesione per giornalisti locali e regionali

Per i giornalisti che lavorano nell’Ue e vogliono capire e conoscere meglio la politica di coesione, i fondi e in generale le politiche dell’Unione, la Commissione ha lanciato il programma di studio #EUinMyRegion Media Trips. La formazione prevede “eventi online e visite di studio a Bruxelles”, si legge nella comunicazione. I viaggi di studio a Bruxelles si svolgeranno il 2-3 febbraio 2023, il 16-17 marzo e il 27-28 aprile. A ogni viaggio saranno ammessi 40 giornalisti (spese di trasporto e alloggio coperte dalla Commissione). Per i giornalisti che verranno selezionati ci sarà la possibilità di approfondire la conoscenza sulle istituzioni Ue, le loro strutture e procedure, il mondo dei fondi europei ma anche il contrasto a frodi e cattiva gestione. Si incontreranno esperti della Commissione che si occupano dei singoli Paesi, si conosceranno da vicino progetti finanziati dall’Ue e si imparerà a utilizzare gli strumenti, i dati, le comunicazioni che la Commissione produce. Il programma è rivolto a giornalisti locali e regionali. C’è tempo per inviare la propria candidatura (https://www.euinmyregion-mediatrips.eu/) fino al 21 dicembre 2022 alle ore 17.00.