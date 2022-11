Ucraina: parenti di militari in piazza San Pietro per chiedere aiuto a Papa Francesco, “vogliamo sapere dove sono i nostri figli, i nostri nipoti”

foto SIR/Marco Calvarese

Questa mattina in piazza San Pietro, a margine dell’udienza generale di Papa Francesco che ha nuovamente esortato tutti a pregare per la pace nel mondo e per la fine di tutti i conflitti, concentrandosi particolarmente sulla “martoriata Ucraina” e sull’anniversario del genocidio del Holodomor causato artificiosamente da Stalin proprio in Ucraina, tra le persone sono apparse bandiere gialle e blu e foto di giovani militari scomparsi durante il conflitto iniziato a fine febbraio scorso. A tendere in alto le immagini, appena sopra la bandiera dell’Ucraina riportante il reggimento di appartenenza, le mani di una mamma e di una nonna di uno dei 23 giovani dispersi. “Noi non sappiamo dove e come stanno, vivi o non vivi”, sono le parole della nonna in lacrime che vorrebbe raggiungere Papa Francesco per chiedergli di aiutarle, “vogliamo sapere dove sono i nostri figli, i nostri nipoti”.