Austria: monastero benedettino di St. Lambrecht accoglie i vescovi in ritiro spirituale

I vescovi austriaci si sono ritirati nel monastero benedettino di St. Lambrecht, in Stiria, per cinque giorni di esercizi spirituali: da lunedì 21 i membri della Conferenza episcopale austriaca ascoltano le meditazioni del sacerdote e teologo ceco Tomáš Halík. Oltre alle istruzioni e meditazioni e ai momenti di preghiera personale, sono previsti, sino a venerdì 25 novembre, eucaristie e momenti di preghiera comunitari. Halik, nato il 1° giugno 1948, è stato segretamente ordinato sacerdote nel 1978 a Erfurt, nell’allora Germania dell’Est, ed è uno degli intellettuali cattolici più noti dell’Europa centrale e orientale. È professore di sociologia presso la Facoltà di Filosofia dell’Università Carlo di Praga, parroco della parrocchia accademica di Praga, rettore della chiesa universitaria di San Salvatore e presidente dell’Accademia cristiana ceca. I membri della Conferenza episcopale austriaca dal 2002 si riuniscono in ritiro ogni due anni: l’ultima volta è stato nel 2018 (nel 2020 causa Covid il ritiro non si svolse).