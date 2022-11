Diocesi: Viterbo, presentato stamattina il progetto “Nuovo umanesimo/Francesco, guardare, toccare, gustare una sanità nuova”

Presentato questa mattina presso l’Istituto Itis “Leonardo da Vinci” di Viterbo il progetto, promosso dall’Ufficio diocesano di Pastorale salute, “Nuovo umanesimo/Francesco, guardare, toccare, gustare una sanità nuova”.

Paola Angelini, direttrice dell’Ufficio diocesano di Pastorale della salute, ha presentato le sezioni del progetto: dalle scuole elementari alle medie, passando per il catechismo nelle parrocchie, soffermandosi su contenuti e modalità. Convenuti alla presentazione oltre 200 studenti provenienti anche dal liceo classico di Viterbo “M. Buratti”.

Le sedi operative saranno l’Asp Giovanni XXIII e le strutture della Giomi Rsa. “Fare esperienza del mondo del lavoro con le sue regole, il recupero della emotività dell’empatia e quant’altro di impegnativo è l’esortazione unanime ,al coraggio di dire, di fare e di essere vita”, si legge in una nota della diocesi.

Era presente anche la sezione “Sos Persona” che ha realizzato una “penna per pensare”, percorso messo a disposizione dalla grafologa forense Tiziana Agnitelli. Alla presentazione ha fatto seguito l’inizio delle lezioni di percorso sui pericoli del web e salute. All’incontro ha portato i suoi saluti il vescovo, mons. Lino Fumagalli.