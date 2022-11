Sinodalità: Facoltà Teologica Italia settentrionale e Issr Milano, domani dies academicus con lectio magistralis del card. Grech

Sarà dedicata alla sinodalità l’inaugurazione del nuovo anno accademico della Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale e dell’Istituto superiore di scienze religiose in programma domani alle 15 a Milano (Via dei Cavalieri dei Santo Sepolcro 3). A tenere la lectio magistralis su “Il popolo di Dio soggetto del percorso sinodale” sarà il card. Mario Grech, segretario generale del Sinodo dei vescovi. “Un’occasione preziosa – spiega un comunicato -, quella dell’intervento del card. Grech, per una verifica del contributo che, come istituzione universitaria, Facoltà Teologica e Issr sono chiamati ad offrire al percorso di riforma della realtà ecclesiale. Una realtà che deve saper assumere, come e oltre l’attuale Sinodo dei Vescovi, uno stile sinodale, secondo l’invito di Papa Francesco”.

Ad aprire l’inaugurazione alle 15, l’indirizzo di saluto dell’arcivescovo di Milano Mario Delpini, gran cancelliere della Facoltà Teologica. A seguire quelli del preside della Facoltà Teologica, don Massimo Epis, e del preside dell’Issr di Milano, don Ermenegildo Conti.

Alle 15.30 la lectio magistralis del card. Grech. Alle 16.45 la celebrazione eucaristica nella basilica di S. Simpliciano, presieduta dal card. Grech e da mons. Delpini.

Accesso libero, previa iscrizione a questo link: https://bit.ly/inaugurazione-ftis.