Diocesi: Mantova, sabato presentazione del percorso “Giovani in missione 2023”

Un percorso formativo “ad hoc” per i giovani che hanno il desiderio di vivere un’esperienza missionaria. È la proposta lanciata dalla diocesi di Pavia che sarà presentata sabato 26 novembre, alle 10, presso il centro pastorale “Carlo Ferrari”.

Tra gennaio e marzo 2023, sono in programma sei incontri dedicati a giovani dai 18 ai 35 anni. “Abbiamo raccolto la disponibilità di alcuni missionari mantovani nel mondo ad accogliere i giovani, e questo ci riempie di gioia”, ha spiegato Gloria Trazzi, del Centro missionario. “Questi ragazzi e ragazze si affiancheranno al lavoro ordinario dei missionari, imparando da essi cosa significhi concretamente entrare in altre culture, tradizioni e modi di vivere”, ha aggiunto.

Don Gianfranco Magalini, direttore dell’Ufficio missionario, ha precisato che ai ragazzi non verranno proposte anzitutto delle cose da fare, quanto di apprendere e praticare l’arte dell’ascolto, mancando la quale ogni azione potrebbe servire a poco. Le missioni che hanno dato la loro disponibilità sono situate in Brasile, Togo, Ecuador, Burkina Faso, Perù e Mozambico, e in ciascuna di queste sono presenti missionari e missionarie di origini mantovane.