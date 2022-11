Carceri: Napoli, oggi pomeriggio si presenta “Luci verso una nuova giustizia” di don Franco Esposito

Mons. Domenico Battaglia, arcivescovo di Napoli, interverrà oggi pomeriggio alla prima presentazione del libro “Luci verso una nuova giustizia” di don Franco Esposito, responsabile della Pastorale carceraria della diocesi di Napoli e cappellano della casa circondariale “Giuseppe Salvia” di Poggioreale.

“‘Ti chiameranno riparatore di brecce’ scrive Isaia in questo oracolo (Is 58, 12), invitando colui che accoglie l’invito di giustizia di Dio a riparare ciò che è stato distrutto dall’uomo. E non è forse questa la missione di chi opera in carcere? Non è forse questo a cui dovrebbe tendere ogni percorso penale che, secondo la nostra Costituzione, è sempre finalizzata alla rieducazione di chi ha commesso un reato?”, scrive nella prefazione del libro, pubblicato dalla Iod edizioni, l’arcivescovo Battaglia.

Ed è la giustizia ripartiva al centro della presentazione del libro di don Franco Esposito, che si terrà alle ore 17.30, nella chiesa San Giuseppe dei Ruffi (chiesa delle Suore Sacramentine) in Via Duomo, a Napoli.

Un momento di riflessione e dibattito attorno a un tema che coinvolge donne e uomini che ogni giorno si interrogano sul senso e sull’efficacia del carcere, di uno Stato che si preoccupa più di punire che di “riparare e rieducare la vita di migliaia di detenuti”.

Interverranno alla presentazione, oltre a mons. Battaglia, Giuseppe Ferraro, docente di Filosofia morale, Samuele Ciambriello, garante diritti dei detenuti della Regione Campania, Arnoldo Mosca Mondadori, editore, saggista e poeta, Ottavio Lucarelli, presidente dell’Ordine dei giornalisti Campania. Introduce e modera Guido Pocobelli Ragosta, presidente dell’Ucsi Campania. Concluderà i lavori don Franco Esposito.