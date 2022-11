Diocesi: Bolzano-Bressanone, il Black Friday differente con le proposte solidali di Caritas

(foto Caritas Bolzano-Bressanone)

La Caritas della diocesi di Bolzano-Bressanone propone un Black Friday differente, offrendo su www.caritas.bz.it delle proposte solidali che, oltre ad essere delle idee regalo per Natale, aiutano le persone bisognose della diocesi e del mondo. La prima proposta è un “Salvagente familiare”, che serve per aiutare le famiglie in Alto Adige a superare momenti di crisi, sostenendo coprendo le spese per affitto, condominio, energia elettrica, generi alimentari e per la scuola dei bambini. Sono 16 le offerte originali proposte sul portale online della Caritas, tra queste anche un pacchetto per il clima, che aiuta i piccoli agricoltori africani a proteggersi dai cambiamenti climatici e a prendersi cura dell’ambiente, ma anche galline, capre, asini o un pacchetto di micro credito per aiutare intere famiglie in Africa a costruire un futuro sicuro per sé e per i propri figli. Ed ancora un’offerta per sostenere le condutture dell’acqua che permettono ai contadini degli altopiani boliviani di non abbandonare le loro case, o la legna da ardere per riscaldare gli anziani in Serbia nelle loro piccole case. All’acquisto dei regali solidali della Caritas, sarà possibile indicare il destinatario del regalo per ricevere via e-mail un certificato personalizzato e un pacchetto regalo che potranno essere stampati e consegnati direttamente alla persona in nome della quale si sta aiutando. La Caritas distribuisce il dono effettivo a chi ne ha bisogno attraverso i suoi vari progetti di aiuto. Il pagamento può essere effettuato con carta di credito o bonifico bancario. È possibile effettuare il proprio acquisto anche presso gli uffici Caritas di Bolzano (via Cassa di risparmio 1, tel. 0471 304 300), Merano (via Galileo Galilei 84, tel. 0473 495 632), Bressanone (viale stazione 27A, tel. 0472 205 965) e Brunico (via Paul von Sternbach 6, tel. 0474 414 064). Sono disponibili anche confezioni speciali per i buoni regalo.