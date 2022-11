Consiglio nazionale ricerche: al via le celebrazioni per i 100 anni di fondazione. Nell’Almanacco della Scienza le dieci parole chiave del futuro

Oggi prendono il via le celebrazioni dei 100 anni dalla fondazione del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), avvenuta il 18 novembre 1923. La cerimonia inaugurale, che si tiene presso la sede centrale del Cnr dalle 17, è solo il primo di una serie di eventi che si svolgeranno nei prossimi dodici mesi. In occasione di questa ricorrenza l’Almanacco della Scienza, on line da oggi, è dedicato proprio al Centenario e alle dieci parole chiave scelte per tracciare un percorso lungo la storia, l’attività e le prospettive del più grande Ente di ricerca italiano, commentate dai suoi ricercatori e ricercatrici.

“Nel Focus – si legge in un comunicato – abbiamo affidato tre parole ad altrettanti direttori di Dipartimento: Emilio Fortunato Campana (Ingegneria, Ict e tecnologie per l’energia e i trasporti) esamina con Cristian Mezzetti, responsabile Ufficio agenda digitale, le trasformazioni della “transizione digitale”; Fabio Trincardi (Scienze del sistema Terra e tecnologie per l’ambiente) sottolinea il grave stato in cui versa il Pianeta e l’urgenza di cambiare il nostro modello di sviluppo, monito che include le keyword “sostenibilità”, “transizione ecologica”, “energia pulita” ed “economia circolare”; Giuseppe Biamonti (Scienze biomediche) concentra invece “scienze della vita” e “One Health” parlando della genetica italiana e del Cnr. I direttori degli Istituti di scienze del patrimonio culturale, Costanza Miliani, e di bioimmagini e fisiologia molecolare, Danilo Porro, affrontano rispettivamente alcuni progetti del Cnr per il “patrimonio culturale” e la necessità di tutelare la “biodiversità”. Francesca Tolve e Francesco Moretti dell’Unità relazioni internazionali, infine, analizzano “pace e diplomazia scientifica” esaminando le attività di Science Diplomacy.

Il magazine dell’Ufficio Stampa Cnr è sempre on line all’indirizzo https://almanacco.cnr.it/.