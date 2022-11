Cuba: vescovi in assemblea plenaria, “il 25° della visita di Giovanni Paolo II occasione per rinnovare la vita e la missione della Chiesa”

Ph. Sir

La Chiesa cubana si appresta a celebrare i venticinque anni dalla visita di Papa san Giovanni Paolo II nell’isola, che avvenne nel gennaio 1998. “L’ anniversario della visita del Santo Papa può essere l’occasione provvidenziale per rinnovare la vita e la missione del popolo di Dio, nel quadro del cammino sinodale già intrapreso in tutte le diocesi”, scrive la Conferenza dei vescovi cattolici di Cuba (Cocc), nel comunicato che fa seguito all’assemblea plenaria tenuta in questi giorni. La Conferenza episcopale ha iniziato a definire il programma pastorale delle celebrazioni e si stanno definendo gli ultimi dettagli.

Nel corso dell’assemblea i vescovi si sono impegnati per il cammino sinodale nella sua fase continentale e per mettere in pratica la costituzione apostolica “Praedicate Evangelium”. Sul primo punto hanno ricordato di aver motivato tutte la diocesi a realizzare “quello che corrisponde alla Tappa Continentale del processo sinodale, tra i mesi di dicembre 2022 e gennaio 2023”. In tal modo, saranno arricchiti i contributi da condividere all’incontro regionale, che si terrà a Santo Domingo, in Repubblica Dominicana, tra il 20 e il 24 febbraio 2023, e in cui la Chiesa cubana sarà rappresentata da un gruppo di sette membri: un vescovo, un sacerdote diocesano e un religioso, insieme a quattro laici. Nel corso dell’assemblea sono state approvate anche le “Linee guida per la prevenzione degli abusi sui minori e sugli adulti vulnerabili”, dopo l’approvazione della Santa Sede.