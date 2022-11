Giornata mondiale gioventù: diocesi Fidenza, il 20 novembre testimonianze e messa con il vescovo Vezzoli

Domenica 20 novembre i ragazzi delle scuole superiori e i giovani universitari provenienti da tutte le parrocchie della diocesi di Fidenza vivranno la Giornata mondiale della gioventù (Gmg) diocesana sul tema “Maria si alzò e andò in fretta”. Non si tratta di un semplice momento di ritrovo tra i ragazzi e i giovani, ma è un momento di comunione fraterna e di incontro in Cristo Gesù. Il ritrovo è previsto alle ore 8.30 a Villanova, davanti alla chiesa parrocchiale; poi il gruppo si incamminerà in pellegrinaggio verso la chiesa di Soarza. Qui, alle 10, avrà luogo la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Fidenza, mons. Ovidio Vezzoli, che sarà allietata dalle iniziative e dai canti dei ragazzi. Dopo la messa proseguirà il cammino verso la parrocchia di San Giuliano dove nel pomeriggio i partecipanti vivranno un altro momento di testimonianza e tante attività. Tutti i ragazzi e i giovani delle comunità, dei movimenti e delle associazioni presenti in diocesi parteciperanno per testimoniare insieme la bellezza di essere Chiesa di Cristo.