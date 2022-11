Casa della comunità: Acli Bologna, domani un convegno sul decreto che ne determina le “istruzioni per l’uso”

Il 18 novembre, dalle 9 alle 17, si svolgerà a Bologna, in via Battidarno 123, il convegno “Verso la casa della comunità, decreto ministeriale n.77/2022: istruzioni per l’uso”, organizzato dalle Acli e dall’associazione Prima la comunità e patrocinato dal Comune di Bologna. L’obiettivo dell’incontro è quello di riunire docenti e esperti del mondo della sanità, del terzo settore e delle istituzioni per costruire insieme un progetto di accompagnamento e valutazione delle innovazioni introdotte con il decreto 23 maggio 2022, n. 77 – Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale. Nella prima parte della giornata saranno presentate le esperienze positive che possono fare da modello per l’attuazione efficace della legge, all’interno di una visione della salute intesa come progetto globale di comunità. Nel pomeriggio saranno condivise le iniziative che i regolatori, ai diversi livelli territoriali, possono sviluppare per sostenere lo sviluppo del nuovo modello delle Case della Comunità. Apriranno l’incontro Antonio Russo, vicepresidente Acli, Paolo Bordon, direttore generale Ausl Bologna, don Virginio Colmegna, presidente dell’associazione Prima la comunità, e Matteo Lepore, sindaco del Comune di Bologna. Il convegno sarà trasmesso in streaming sulla pagina Facebook delle Acli.