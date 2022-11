Rai Vaticano: il 20 novembre il reportage sul viaggio del Papa in Bahrein

Un viaggio nella terra dei due mari. Nel reportage di Rai Vaticano, in onda domenica 20 novembre alle ore 00.35 su Rai1, si va alla scoperta del Regno del Bahrein, meta del 39° viaggio apostolico di Papa Francesco. Un Paese che conta circa 2 milioni di persone, per l’80% di fede islamica, ma dove tradizioni, culture e religioni diverse coesistono da sempre. Una “terra di mezzo” e un esempio significativo a cui attingere per una migliore convivenza mondiale. Per l’ambasciatore del Bahrein in Italia, Naser M.Y. Al Belooshi “il Bahrain accoglie tutte le minoranze presenti e la Costituzione menziona chiaramente la tolleranza religiosa”. Anche per Paola Amadei, ambasciatrice d’Italia in Bahrein, “questo Paese è un crocevia, un microcosmo dove convivono fedi diverse ed è molto attivo nel dialogo interreligioso”. In Bahrain, insieme al Grande Imam Al Tayeb – si ricorda in una nota – Papa Francesco ha incontrato il “Muslim Council of Elders”, un consiglio di saggi ed esperti musulmani. Mohamed Abdelsalam, segretario generale del Council, sottolinea come “il progetto di Abu Dhabi, l’incontro tra il cristianesimo e l’islam, sia diventato un programma da insegnare nelle scuole, ai giovani, un simbolo per mostrare a tutto il mondo che non è così difficile la convivenza tra due religioni”. Dalla scuola cattolica del Sacro Cuore di Isa Town, l’esempio di convivenza tra studenti di religioni diverse, uniti dal progetto educativo. Per la direttrice, Suor Roselyn, “la scuola fondata principalmente per l’educazione dei cattolici, ammette anche ragazzi di altre culture e religioni perché il messaggio di pace e di speranza di Francesco riguarda tutti i giovani. Le persone vogliono vivere in un mondo di pace”.