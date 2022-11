Diocesi: Caritas Vicenza, a Bassano del Grappa il gruppo di auto mutuo aiuto “Davide e Golia” per chi vive un disagio psichico e quattro incontri di formazione

Foto Caritas Vicenza

Offrire uno spazio di ascolto e di incontro per chi vive un disagio psichico o una difficoltà relazionale, puntando a valorizzare soprattutto il tempo libero e lo scambio di esperienze. È l’obiettivo del nuovo gruppo “Davide e Golia” di Bassano del Grappa, il servizio-segno promosso da Caritas diocesana vicentina e gestito dall’Associazione Diakonia Onlus che si affianca agli altri due gruppi attivi ormai da molti anni nel territorio diocesano, a Malo e a Piazzola sul Brenta. Ospitato al Centro giovanile in piazzale Cadorna, il gruppo è partito rivolgendo le proprie attività unicamente agli under 30 (in questo, tra i servizi Caritas, è stato pioniere). Attualmente vi partecipano 5 persone, ma ora è pronto ad allargare le proprie proposte anche a persone di età superiore. Il tutto in stretto contatto con il Centro salute mentale dell’Ulss 7 Pedemontana, con cui è attiva una pluriennale collaborazione, e altre realtà del territorio che si occupano di problemi legati alla salute mentale, come servizi sociali dei Comuni, parrocchie, medici di base, associazioni, cooperative. È principalmente da loro e dal servizio sanitario nazionale, infatti, che giungono le segnalazioni delle persone che, con le loro famiglie, necessitano di un aiuto di tipo relazionale. Ed è con tutte loro che vengono messe in piedi le azioni di rete per rispondere a questo tipo di bisogno.

Nell’ottica di un’apertura al territorio e per offrire uno spunto di riflessione, i gruppi “Davide e Golia” propongono l’incontro pubblico “Disagio giovanile: ombre attuali e luci future”, in programma venerdì 18 novembre alle 18.30 nel Piccolo Teatro del Centro parrocchiale di San Vito di Bassano del Grappa (via S. Giovanni Bosco 8/10), e un ciclo di tre incontri di approfondimento su “Salute mentale: le relazioni che curano”, aperti alla cittadinanza e a chi desidera formarsi come volontario nel progetto avviato in città. Appuntamento il 23 e il 30 novembre e il 14 dicembre dalle 20.30 alle 22.30 nel Centro Giovanile di Bassano del Grappa (Piazzale Cadorna 34).