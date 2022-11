Gmg 2023: Savona-Noli, domenica il primo incontro di preparazione

Domenica prossima, 13 novembre, dalle ore 17.30 presso la Parrocchia Santissima Trinità in Chiavella a Savona, l’Ufficio Pastorale Giovanile della diocesi di Savona-Noli invita adolescenti e giovani di età compresa fra i 12 e i 30 anni a partecipare al primo incontro in preparazione alla XXXVIII Giornata Mondiale della Gioventù. L’evento avrà luogo a Lisbona, in Portogallo, dall’1 al 6 agosto 2023 e sarà la prima Gmg ospitata in terra lusitana e la terza nella penisola iberica dopo quelle di Santiago de Compostela nel 1989 e Madrid nel 2011. Il tema sarà: “Maria si alzò e andò in fretta”, tratto dal Vangelo di Luca cap. 1, 39. L’incontro – informa la diocesi – darà inizio al cammino diocesano “Stand up… go fast – Verso la Gmg23 e oltre” e prenderà spunto dal messaggio di Papa Francesco e a chi desidera partecipare offrirà l’occasione di effettuare la preiscrizione. Seguirà la cena condivisa (le vicarie di Savona e Vado porteranno il salato, quelle di Levante e Ponente dolce e bevande). L’appuntamento successivo sarà il ritiro d’Avvento per giovani dal 20 ai 35 anni, con il titolo “Diamo forma ai nostri sogni” e che si svolgerà il 4 dicembre dalle 16 alle 19:30 a Casa San Raffaele (anche in questo caso con la cena condivisa). Ogni giovedì dalle 21, intanto, continua la preghiera online proposta dallo stesso ufficio e rivolta a ragazzi ed educatori, con contributi audio e video per dare corpo a sogni e speranze dei giovani.